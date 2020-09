Movimenti in casa Agnelli. E Andrea, presidente della Juventus, ieri a casa Milan per discutere coi rossoneri e con l'Inter del futuro dei diritti tv nel calcio italiano, entrerà a far parte del nuovo consiglio d'amministrazione di Stellantis, il gruppo che nascerà dalla fusione tra Fca e Peugeot, che avverrà nel primo trimestre 20201.



Con una nota ufficiale, sono state annunciate le scelte delle due case automobilistiche: Fca ed Exor hanno nominato 5 membri, tra cui Andrea Agnelli, e Groupe Psa ha nominato gli altri 5. Questo il quadro completo del cda: John Elkann (presidente), Robert Peugeot (vice presidente), Henri de Castries (amministratore senior indipendente), Andrea Agnelli, Fiona Clare Cicconi, Nicolas Dufourcq, Ann Frances Godbehere, Wan Ling Martello, Jacques de Saint-Exupéry, Kevin Scott, Carlos Tavares (ceo)