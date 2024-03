Juventus, il punto sul rinnovo di Yildiz: nodo clausola

Tuttosport fa il punto su Kenan Yildiz, attaccante della Juventus. I discorsi per il rinnovo sono già intavolati, con un contratto che potrebbe legarlo ai bianconeri fino al 30 giugno del 2027. La Vecchia Signora sta lavorando per cercare di definire il prollungamento con il suo entourage. La questione non è di massima priorità, visto che l'ultimo rinnovo è di pochi mesi fa, ma l'intenzione è quella di ritoccarne l'ingaggio e ufficializzarne lo status: ad agosto scorso era un giocatore fra la NextGen e la prima squadra, ora la situazione è differente.



Al netto di tutto ci sarebbe anche una questione clausola. Perché l'entourage del calciatore turco vorrebbe inserirla nel prossimo contratto firmato, soprattutto in virtù dei tanti interessamenti manifestati negli ultimi mesi. In particolare quello dell'Arsenal che ha già offerto 40 milioni per il cartellino del turco. In sostanza, nelle prossime settimane i discorsi si faranno probabilmente concreti per blindare un talento pronto a esplodere anche grazie alla vetrina degli Europei.