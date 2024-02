Juventus, De Sciglio si ferma subito: il punto sulla convocazione

In casa Juventus, Mattia De Sciglio si avvicina al rientro fra i convocati, ma non è certo che ciò possa avvenire per il match di domenica, che vedrà i bianconeri allenati da Massimiliano Allegri ospitare il Frosinone all'Allianz Stadium. Per De Sciglio, che ieri ha lavorato insieme ai compagni ma che oggi è rimasto fermo, a causa di un sovraccarico al soleo destro, è più probabile che il rientro nella lista dei convocati di Massimiliano Allegri possa avvenire per il match del 3 marzo con il Napoli in trasferta o per quello del 10 contro l'Atalanta in casa.



L'INFORTUNIO - Ricordiamo che Mattia De Sciglio nel maggio del 2023 è stato sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il classe 1992 ex Milan si era infortunato il 3 maggio del 2023 contro il Lecce, quando dopo mezzora dovette lasciare il campo a causa di una torsione innaturale del ginocchio in uno scontro di gioco con Banda.



IL BILANCIO - De Sciglio è alla Juventus dal 2017, con una parentesi in prestito al Lione nella stagione 2020-21. Per lui, in bianconero, 116 presenze e 2 gol, con un palmares di 3 scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana.