Marley AKÉ - cessione temporanea con opzione-controopzione a Udinese;Felix ANDRADE SANCHES CORREIA - cessione temporanea con opzione a Gil Vicente (POR);Tommaso BARBIERI - cessione temporanea con opzione-controopzione a Pisa;Enzo BARRENECHEA - cessione temporanea a Frosinone;Lorenzo BILIBOC - cessione temporanea con opzione-controopzione a Parma;Andrea BONETTI - cessione temporanea a Taranto;Leonardo BONUCCI - cessione definitiva a Union Berlin (GER);Marsel BIBISHKOV - tesseramento per svincolo da Federazione bulgara;Livano COMENENCIA - acquisizione definitiva da PSV (NED);Mattia COMPAGNON - cessione temporanea con opzione-controopzione a FeralpiSalò;Yannick COTTER - cessione definitiva ad Yverdon (CHE);Nicolò CUDRIG - cessione temporanea a Perugia;Cosimo Marco DA GRACA - cessione temporanea a SD Amorebieta (SPA);Samuele DAMIANI - acquisizione temporanea da Palermo;Mattia DEL FAVERO - cessione definitiva a SPAL;Davide DE MARINO - cessione temporanea a Francavilla;Koni DE WINTER - cessione temporanea con opzione e obbligo riscatto a Genoa;Gianluca FRABOTTA - cessione temporanea con opzione a Bari;Tommaso GALANTE - cessione temporanea con opzione-controopzione a Reggiana;Javier GIL PUCHE - acquisizione definitiva da Deportivo Alaves (SPA);Facundo GONZALEZ - acquisizione definitiva da Valencia (SPA);Facundo GONZALEZ - cessione temporanea a Sampdoria;Stefano GORI - cessione temporanea con opzione a Monza;Josue Banewa GRELAUD - tesseramento per svincolo da Federazione belga;Simone GUERRA - acquisizione definitiva da FeralpiSalò;Simone IOCOLANO - aggiornamento di posizione;Enzo KEUTGEN - tesseramento per svincolo da Federazione belga;Dejan KULUSEVSKI - esercizio opzione da parte del Tottenham (UK) per l’acquisizione definitiva;Daniel LEO - cessione definitiva con diritto di riacquisto a Crotone;Mirco LIPARI - cessione temporanea a Recanatese;Christopher LUNGOYI - cessione temporanea con opzione-controopzione ad Yverdon (CHE);Alejandro Jose MARQUES MENDEZ - cessione definitiva a Estoril Praia (POR);Bruno MARTINEZ CROUS - tesseramento per svincolo da Federazione spagnola;Patryk MAZUR - acquisizione definitiva da Stal Rzeszow (POL);Arkadiusz Krystian MILIK - esercizio opzione per l’acquisizione definitiva da Olympique Marseille (FRA);Alessandro MINELLI - cessione temporanea a Pro Patria;Brando MORUZZI - cessione definitiva con diritto di riacquisto a Pescara;Erasmo MULÈ - cessione temporanea con obbligo riscatto ad Avellino;Marco OLIVIERI - cessione temporanea con opzione e obbligo riscatto a Venezia;Martin PALUMBO - acquisizione definitiva da Udinese;Emanuele PECORINO - cessione temporanea a Sudtirol;Luca PELLEGRINI - cessione temporanea biennale con obbligo di riscatto a Lazio;Daouda PEETERS - cessione temporanea a Sudtirol;Marko PJACA - cessione definitiva a HNK Rijeka (HRV);Kaio Jorge PINTO RAMOS - cessione temporanea a Frosinone;Arthur Henrique RAMOS DE OLIVEIRA MELO - cessione temporanea con opzione a Fiorentina;Filippo RANOCCHIA - cessione temporanea con opzione-controopzione ad Empoli;Alessandro Pio RICCIO - cessione temporanea a Modena;Nicolò RIZZO - aggiornamento di posizione;Nicolò ROVELLA - cessione temporanea biennale con obbligo di riscatto a Lazio;Dikeni-Rafid SALIFOU - acquisizione temporanea con opzione da Werder Bremen (GER);Nikola SEKULOV - cessione temporanea con opzione-controopzione a Cremonese;Alessandro SERSANTI - cessione temporanea a Lecco;Matias SOULÉ MALVANO - cessione temporanea a Frosinone;Riccardo STIVANELLO - acquisizione temporanea con opzione-controopzione da Bologna;Amara Idris SYLLA - tesseramento per svincolo da Federazione francese.Nicolò TURCO - cessione definitiva a Red Bull Salzburg (AUT);Alessandro VENTRE - cessione temporanea a Sampdoria;Timothy Tarpeh WEAH - acquisizione definitiva da LOSC Lille (FRA);Denis Lemi ZAKARIA LAKO LADO - cessione definitiva a Monaco (FRA)