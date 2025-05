Juventus, il riscatto di Kelly non dipende dalla Champions: è già bianconero, le cifre

Getty Images

La Juventus guarda avanti e lo fa con un tassello in più nel mosaico del domani.Nessuna nota ufficiale, nessun comunicato roboante — almeno per ora — ma la realtà è chiara:, senza bisogno di attendere la volata europea. Non c’entrano Champions, Europa League o Conference. Il futuro dell’inglese classe 1998 era già scritto altrove: nelle presenze, non nelle classifiche.Al momento dell’accordo, si era diffusa l’idea che il passaggio definitivo di Kelly in bianconero fosse legato a un traguardo di squadra: la qualificazione alle coppe europee. Ma la realtà è più sottile., facilmente raggiungibile per un giocatore costante e affidabile, ha attivato automaticamente l’obbligo di riscatto. Dal Newcastle non hanno mai avuto dubbi: Kelly era pronto per imporsi anche fuori dalla Premier League, e il modo migliore per blindarne il futuro era legarlo al campo, non ai piazzamenti. E Kelly ha risposto.

- L’accordo traè stato strutturato con attenzione, e la società bianconera ha reso pubblici i dettagli finanziari di un'operazione tutt’altro che marginale.al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

, dato l’alto grado di probabilità che tutte le condizioni siano già soddisfatte. Il dato sarà formalizzato solo nella Relazione Finanziaria Annuale al 30 giugno 2025, ma l’indirizzo è chiaro: la Juve ha deciso di puntare forte su Kelly, difensore moderno, duttile e con ampi margini di crescita. Un investimento pesante, sì, ma ragionato. Tecnico e strategico.