Juventus il ritorno di Tudor dopo quel: "Io sono un allenatore. Deluso da Pirlo, non farò mai più il vice"

Lacambia e, una volta risolte le pratiche burocratiche che porteranno all'esonero di, saràil prescelto che entro stasera sarà a Torino e domani dovrebbe già scendere in campo per dirige l'allenamento che aprirà la settimana che porterà alla sfida già fondamentale contro il Genoa in programma sabato 29 marzo alle 18. E, non tanto per il suo trascorso in bianconero da giocatore (all'epoca era ancora a Vinovo il centro di allenamento) quanto perché

Non la migliore delle annate, va ricordato, perché lache iniziò la stagione da Campione d'Italia in carica, trofeo conquistato da Maurizio Sarri, nonostante i 36 gol di Cristiano Ronaldo, incappò in un'annata orribile, chiusa sì con lama con unin campionato ottenuto soltanto all'ultima giornata e frutto dell'harakiri del Napoli che gli stava davanti e con la cocente eliminazione agli ottavi di finale di Champions subita contro il PortoNon fu una stagione facile per Tudor, considerato da molti addetti ai lavori "il vero allenatore" di quella rosa.in persona per il suo staff, ma all'interno di una ristrettaE proprio il rapporto con l'ex Campione del Mondo fu motivi di scontri che lo portarono ad esplodere nell'estate successiva all'esonero che riportòa Torino.Intervistato da Vercernji List in Croazia nel corso di quell'estate, infatti,che oggi lo ha riportato proprio nella sua Juventus, ma con un ruolo da primo allenatore seppur soltanto (per ora) fino a fine stagione: "È stata dura. Alla Juventus mi ha chiamato Pirlo, c’era una lista con cinque nomi compilata dalla Juve e Paratici ha lasciato la scelta ad Andrea. Lui ha scelto me, ma essendo molto amico di Baronio ha preso anche lui e un altro analista, mettendoci tutti sullo stesso livello.