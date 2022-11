La Juventus guarda al futuro con l'obiettivo di rinforzare la rosa. Secondo Mundo Deportivo per il ruolo di terzino sinistro il nome in pole è quello di Raphael Guerreiro del Borussia Dortmund, individuato come possibile sostituto di Alex Sandro. Sul giocatore, in scadenza con i tedeschi a giugno 2023, si registra anche l'interesse del Leeds United.