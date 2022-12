Continua a scivolare il titolo della Juventus in Borsa. Come scrive Calcio e Finanza, le azioni della società bianconera hanno chiuso la giornata di mercoledì con un calo del 3,52% a 0,2466 euro per azione, il minimo dal luglio 2016.



Dalle dimissioni del CdA del 28 novembre, il titolo della Juventus ha perso circa il 13% del suo valore in Borsa. La capitalizzazione è scesa a 619 milioni di euro, mentre in precedenza superava i 700 milioni di euro.