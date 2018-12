La Juventus nei prossimi mesi inserirà almeno un paio di figure dirigenziali nel suo organico e una potrebbe essere Filippo Fusco, direttore sportivo con esperienza di Serie A. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l’esigenza bianconera nasce soprattutto dalla creazione della seconda squadra, l’Under 23 che da questa stagione gioca in Serie C. Fusco è reduce dall’esperienza con il Verona, dolce e amara tra la promozione in A del 2016-17 e le dimissioni di aprile 2018.