Juventus, in attacco numeri da metà classifica: basta calcoli, a Motta e alla squadra serve il folle coraggio di Lipsia

CORAGGIO DA CHAMPIONS

I dati dimostrano una grandissima attenzione alla fase difensiva, con la miglior difesa in assoluto del torneo, e qualche difficoltà di troppo a concludere in porta e, un ultima analisi, a fare gol. In estrema sintesi, Motta sta facendo un ottimo lavoro, ma sta ancora cercando un equilibrio ideale per la sua squadra. La strada può essere quella tracciata in Champions League, dove la Juventus ha giocato con più coraggio e in modo più offensivo rispetto al campionato, segnando di più (6 gol in 2 partite, media di 3 a partita) rispetto al campionato (10 gol in 7 partite, media di 1,4 a partita), e subendo di più (in Champions incassati 3 gol in 2 gare, media di 1,5, in campionato 1 in 7, media di 0,14). A Lipsia, anche a causa del fatto di essere andata sotto nel risultato (per la prima e finora unica volta in stagione), la Juventus ha ridotto i calcoli e il fraseggio in orizzontale, e ha verticalizzato il gioco in maniera più frequente e decisa rispetto al consueto.