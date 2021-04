Uno degli assi di mercato più caldi degli ultimi anni potrebbe presto consolidarsi ulteriormente.Da diverse stagioni ormai. Un traffico di cartellini destinato a riprendere con la riapertura del prossimo mercato estivo.Aldilà dei quattro giocatori bianconeri attualmente in prestito in rossobl ù del cui futuro si parlerà a breve, ci sono almenoDa tempo la Juve è infatti alla ricerca di volti nuovi in grado di donare un look più fresco al proprio reparto avanzato e nel casting stilato da Fabio Paratici e Pavel Nedved figurano i nomi anche di due attuali inquilini di Pegli:Giocatori accomunati attualmente dalla stessa maglia ma con destini differenti. Mentre l'uzbeko è a tutti gli effetti di proprietà del Grifone, che lo ha acquistato in settembre dal Rostov per 7 milioni di euro, il collega romano appartiene al Sassuolo, club al quale tornerà a fine giugno una volta terminato il suo anno di prestito in Liguria.Per discutere del loro possibile sbarco a Torino, quindi, i dirigenti bianconeri dovranno rivolgersi a due interlocutori diversi. Così come diverse sono anche le pretese economiche richieste da Genoa e Sassuolo per i rispettivi attaccanti.In attesa di capire se la Juve deciderà davvero di affondare il colpo su uno dei due oppure di rivolgere la propria attenzione altrove, entrambi scaldano i propri muscoli in attesa di domenica, quando il Genoa sarà di scena proprio allo Stadium. Per ambedue un'occasione buona per mettersi in luce e provare a garantirsi un futuro nel club più titolato d'Italia.