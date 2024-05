Juventus in Champions, quanto manca per la qualificazione matematica

La Juventus non deve fare troppi calcoli:(considerando che quest’anno l’Italia avrà uno slot in più grazie al posizionamento nel ranking Uefa stagionale). Se i bianconeri dovessero chiudere il campionato a pari punti con la Roma sarebbero comunque davanti per gli scontri diretti a favore.- Occhio però a sottovalutare la partita con la Salernitana, Allegri non si fida e mette in guardia la squadra: “Non possiamo snobbarli, sarebbe una mancanza di rispetto - ha detto in conferenza stampa -ci vorrà attenzione, rispetto. È una squadra viva con giocatori che si vogliono mettere in evidenza e cercano un colpo di coda per ricordare un bel risultato a Torino in questa annata negativa".

- Il primo match della Juventus per andare in Champions quindi è quello di oggi alle 18 contro la Salernitana, in casa.; le ultime due partite di campionato saranno contro Bologna e Monza: la prima si giocherà in trasferta lunedì 20 maggio alle 20.45, per poi chiudere il campionato all’Allianz Stadium davanti i propri tifosi sabato 25 maggio alle 18.30 con la squadra di Palladino.