Juventus, in chiusura Douglas Luiz: per Barrenechea spunta una maxi percentuale sulla futura rivendita

Il filo diretto tra Birmingham e Torino sta portando alla definizione di un affare che farà felici sia la Juventus che l’Aston Villa, tra esigenze tecniche e di bilancio. In queste ore i due club sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli di una trattativa che porterà Douglas Luiz in bianconero e Iling-Jr e Barrenechea alla corte di Emery.