Juventus in emergenza verso il match che vale la stagione: senza Kalulu e altri sei, Tudor deve reinventare la difesa

, nel primo dei due match che potrebbero consentire ai bianconeri di qualificarsi alla prossima. Poi, all'ultima giornata, la squadra di Igor Tudor farà visita al Venezia. In caso di doppia vittoria su Udinese e Venezia, la Juventus sarà quarta a qualificata alla Champions, indipendentemente dai risultati delle altre squadre coinvolte.Gleison Bremer, Juan Cabal, Arek Milik e Lloyd Kelly. Ai quali si aggiungono gliPierre Kalulu, Khephren Thuram e Nicolò Savona, mentre restano in dubbio Teun Koopmeiners e Andrea Cambiaso, in recupero dai rispettivi infortuni., che con Bologna e Lazio ha scontato i due turni di squalifica per l'espulsione rimediata contro il Monza.

a causa di una manata rifilata a Valentin Castellanos, dovrà dunque scontare due turni di stop e, di conseguenza, il campionato del francese classe 2000 è da considerarsi definitivamente finito. La Juve, dunque, in occasione delle sfide cruciali contro Udinese e Venezia dovrà fare a meno del difensore arrivato in estate dal Milan in prestito con diritto di riscatto. Una defezione molto pesante per Igor Tudor, costretto a fare i conti con una situazione d'emergenza di fatto perenne per quanto riguarda il pacchetto difensivo, che ora perde anche Kalulu, il quale si rivedrà in azione solamente al Mondiale per Club.

, da quando Tudor siede in panchina, è un punto fermo e lo sarà anche contro Udinese e Venezia. E' probabile, però, che il portoghese sarà costretto ad agire da braccetto di destra e non da centrale, come suggerisce IlBianconero.com. Il motivo? In assenza di alternative a Kalulu, infatti,agendo al centro del reparto. Una soluzione quasi del tutto inedita, visto che il numero 5 era già stato testato in quella posizione da Thiago Motta in Coppa Italia contro il Cagliari. Un esperimento che, dunque, verrà riproposto anche contro i friulani, ma più per esigenze numeriche che per altri motivi.

. Il centrale rivolese, infatti, ha superato la frattura alla diafisi del perone e già contro la Lazio è tornato in campo per una manciata di minuti. Il numero 4 bianconero, sta infatti ritrovando la condizione migliore e nella giornata di lunedì, si è allenato alla Continassa anche nel giorno di riposo. Un segnale forte e deciso, tipico di chi è pronto a dare battaglia in questi 180 minuti decisivi.Con lo spostamento di Locatelli in difesa e la contemporanea assenza di Thuram per squalifica,. In attacco, infine, spazio a

Infine, la panchina, che dà l'idea della situazione di emergenza. Al netto del dubbio riguardante la presenza di Koopmeiners e Cambiaso, oltre ai due portieri, accanto a Tudor dovrebbero sedersi: Jonas Rouhi, Francisco Conceicao, Vasilije Adzic, Samuel Mbangula e Dusan Vlahovic.