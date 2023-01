Non è più possibile giocare la retrocessione della Juventus in Serie B. I vari operatori del mercato delle scommesse hanno infatti tolto la quota, che infatti non esiste più: scelta dettata dalla prudenza, ma che sicuramente fa scalpore perché si può giocare regolarmente per tutte le altre diciannove squadre del campionato di Serie A.



IL MOTIVO - Visto che è possibile un nuovo processo sugli stipendi e oggi la Procura Figc ha chiesto quaranta giorni di proroga delle indagini, i bookies hanno voluto cautelarsi onde evitare brutte sorprese visto che la quota era inevitabilmente alta.