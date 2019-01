Entra nel vivo la trattativa tra Juventus e Genoa per Romero. Il difensore fa gola a diverse squadre, ma i bianconeri sono in netto vantaggio essendosi mossi in grande anticipo. La dirigenza juventina studia un'operazione alla Caldara, acquisendo il cartellino del giocatore per poi lasciarlo al Genoa per un anno e mezzo. La chiave può essere Stefano Sturaro che interessa molto ai rossoblù, dove è esploso prima del suo approdo a Torino.