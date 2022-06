Una stagione da assoluto protagonista ( con 29 gol ) e un futuro ancora tutto da scrivere. Il Palermo farà di tutto per confermare in rosa il suo bomber Matteo Brunori tanto che in settimana è previsto un confronto con la Juventus ( detentrice del cartellino) per impostare una trattativa. In caso di mancato accordo si registrano i forti interessamenti di Perugia, Frosinone, Cremonese e Salernitana.