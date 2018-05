Tra mercato in entrata e in uscita, sarà un'estate movimentata per il Milan. Uno dei giocatori il cui futuro è tutto da scrivere è Giacomo Bonaventura, giocatore fondamentale per Gattuso ma la cui permanenza è tutt'altro che scontata. Secondo quanto viene riportato da Rai Sport, infatti, ci sarebbe stato un incontro a Montecarlo tra Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus e Mino Raiola, procuratore del numero 5.



JACK DICE SI' - L'intenzione di Mino Raiola sarebbe quella di portare via Jack dal Milan che, nel frattempo, ha mandato i primi segnali al giocatore per provare a intavolare una trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2020. Anche Roma, Borussia Dortmund e Arsenal sono interessati al centrocampista marchigiano. La valutazione del cartellino dell'ex Atalanta si aggira sui 25/30 milioni di euro, qualora il club rossonero decida di aprire alla cessione di uno dei suoi migliori marcatori stagionali. Jack è pronto a dire sì: gli piace la Premier ma l'opzione bianconera è in cima alla lista dei desideri.