Juventus, incubo “zero tituli” dopo il tracollo in coppa: per i bookmaker crollano le quote dell’esonero di Motta

In una settimana fuori dalla Champions League e Coppa Italia con due prestazioni inspiegabili – contro PSV ed Empoli - nel miglior momento di forma in campionato. La, persa anche la Supercoppa Italiana in semifinale contro il Milan, vede sempre più da vicino lo spettro di una stagione senza trofei e per i bookmaker potrebbe essere il tecnico Thiago Motta a pagare per una stagione al di sotto delle aspettative: susi gioca a 2,50 l’addio entro fine campionato del tecnico bianconero, in netto calo rispetto al 7,50 di gennaio.Servirebbe un “miracolo sportivo” per salvare la stagione della Juventus quarta a -8 dal primo posto in Serie A: una rimonta scudetto dei bianconeri paga 17 volte la posta.