ADZIC

Vasilije Adzic - Il talento montenegrino è l'unico nuovo acquisto che non ha ancora esordito in gare ufficiali con la Juventus. Adzic è stato alle prese con un risentimento muscolare alla coscia, ma a partire da oggi è tornato a lavorare in gruppo. Vedremo sa sarrà già pronto per essere convocato per il match di sabato con la Lazio.