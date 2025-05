Juventus, infortunio per Alberto Costa contro la Lazio: dentro Douglas Luiz

un' ora fa



Non finisce bene la prima da titolare per Alberto Costa. Il numero 2 della Juventus, schierato dal primo minuto da Tudor contro la Lazio, è dovuto uscire per un problema muscolare al 79'. Un altro problema per il tecnico dei bianconeri, in dieci per l'espulsione di Kalulu che, al suo posto, hanno inserito Douglas Luiz