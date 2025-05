Juventus, infortunio per Cambiaso: problema alla coscia

Getty Images

La Juventus, già alle prese con una situazione infortunati complicatissima, perde anche Andrea Cambiaso, da poco rientrato a pieno regime e, come da lui detto nel pre-partita, finalmente pronto e al 100%. Nel corso della gara contro il Bologna e con il risultato fermo sull'1-1 il terzino italiano ed ex della gara è stato però costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare.Già ad inizio secondo tempo, pochi istanti dopo il fischio d'inizio di Doveri e. Dopo qualche minuto e dopo un goal annullato a lui per fuorigioco millimetrico un nuovo consulto con la panchina e il rifiuto di utilizzare una fascia contenitiva, ma sul contropiede da lui condotto al 64' il cross sbagliato per colpa di una nuova fitta ha convinto Cambiaso a chiedere il cambio.

Igor Tudor a quel punto ha scelto di mandare in campo al suo posto il portoghese Alberto Costa con Cambiaso che, rientrando in panchina, ha confermato il p