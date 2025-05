Juventus, infortunio per Conceicao: quale partita rischia di saltare ora

15 minuti fa



Una brutta notizia in una serata complicata ma alla fine trionfante. La Juventus perde Francisco Conceicao che si infortuna nel finale della sfida di Venezia che comunque premia i bianconeri con la qualificazione in Champions League.



Il portoghese esce acciaccato a 5' dalla fine e fa posto a Gatti che entra per sostituirlo e per erigere il muro che serve a difendere tre punti di platino.



Nelle prossime ore l'ex Porto si sottoporrà ai consueti esami per capire l'entità del suo infortunio. Con il campionato concluso, l'esterno potrebbe saltare i primi appuntamenti con il Mondiale per Club, a patto che i bianconeri si accordino con i portoghesi per farlo restare. Nel pre partita Giuntoli si era detto fiducioso ma ora questo infortunio potrebbe rallentare le operazioni.