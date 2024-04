Juventus, infortunio per Kean: quanto sta fuori e quante partite salta

57 minuti fa

La Juventus perde Moise Kean. L'attaccante azzurro ha lamentato un fastidio al ginocchio sinistro al termine della seduta odierna, gli esami ai quali si è sottoposto hanno evidenziato una lieve distorsione. L'ex Paris Saint-Germain resterà a riposo qualche giorno, a oggi sono poche le chance di vederlo a disposizione per il match contro il Cagliari, in programma venerdì 19 aprile alle 20.45.



Kean, che in questa stagione ha giocato solo 595', senza trovare gol tra campionato e Coppa Italia, proverà a recuperare per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro la Lazio, in calendario martedì 23 aprile all'Olimpico, altrimenti il suo rientro slitterà al match con il Milan, sabato 27 aprile.