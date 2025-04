Juventus, infortunio per Koopmeiners: esce con una smorfia di dolore e va dritto negli spogliatoi

C’è tutto nella gara di Teuncontro il: il centrocampista dellaè tornato alla rete ma si è anche dovuto fermare per unche sarà ora da controllare e che potrebbe lasciarlo ai box per le prossime gare.Ma facciamo ordine. L’extrova l’1-0 per i suoi dopo 2’: servito da, trova ilgiusto per battere Falcone e inaugurare le marcature. L’olandese disputa poi una buona gara, in controllo, ma dando comunque sensazioni positive.

È nel secondo tempo però cheanche a causa di un. Il primo ad accorgersene è Thuram che segnala alla panchina come Koopmeiners non fosse al meglio per un probabileRicevuto il messaggio, Tudor decide dunque di. Il cambio arriva al 67’: al suo posto entra. Koopmeiners esce con un ghigno, una smorfia die una faccia da chi sa che qualcosa non va e che ci sarà da fare i controlli del caso. Il centrocampista infatti non si accomoda neanche inper mettersi nelle mani dello staff medico juventino. Nei prossimi giorni si saprà di più: tornato al goal, Koop potrebbe quindi fermarsi di nuovo.