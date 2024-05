Juventus, insidia Liverpool per Koopmeiners: Giuntoli deve fare in fretta, ecco il piano

Decisivo sempre e comunque. Teunha regalato l’assist delizioso a Scamacca per il gol, prezioso, segnato al Velodrome con il Marsiglia per fissare il risultato sull’1-1. L’olandese è sempre più guida carismatica e tecnica di un gruppo che sta lottando per fare la storia del calcio italiano. Il desiderio è quello di chiudere la stagione alzando un trofeo, che sia Europa League o coppa Italia o entrambi, e poi dirsi addio nel migliore dei modi.

11 gol in campionato e 3 in coppa Italia ai quali si aggiungono anche 6 assist decisivi. Koopmeiners incide tanto quanto un attaccante anche se in realtà gioca tanti metri indietro. A volte da trequartista altre da mediano. E proprio: il futuro tecnico dei Reds Slot stravede per il nazionale olandese. L’Atalanta dal canto suo resiste sulla valutazione di 60 milioni di euro: cifra sicuramente alla portata del Liverpool e meno dei club italiani.

La Juventus ha messo da tempo Koopmeiners in cima, sul gradino più alto del podio, alla lista dei desideri in vista della prossima stagione. Ora peròUna necessità ancora più impellente considerando l’inserimento del Liverpool di Slot.