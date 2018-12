, domani torna il derby d'Italia. Quello in programma all'Allianz Stadium alle 20.30 sarà ilfra bianconeri e nerazzurri. Nelle 232 partite giocate finora,. Per quanto riguarda il computo dei. Nei confronti giocati a Torino, l'ultima vittoria della Juve è l'1-0 del febbraio 2017 (gol di), l'ultimo pareggio è lo 0-0 del dicembre 2017, mentre l'ultimo successo degli ospiti risale al novembre del 2012 (3-1, con doppietta die gol di, a ribaltare il vantaggio juventino firmato da Vidal).Quella di domani è una gara molto attesa anche dagli scommettitori: sulla app scommesse dipotete trovare tutte le quote del match.: "Domani partita bella e importante, è il derby d'Italia. Sarà una serata affascinante al di là della classifica, tra due squadre che insieme al Milan hanno fatto la storia del calcio italiano. Per noi è una partita importante sotto l'aspetto emotivo, ma anche tecnico e tattico. Contro una squadra che è cresciuta molto in autostima. Insieme al Napoli è l'antagonista della Juventus, in questo momento. Il rumore dei nemici? I campionati si devono vincere, non si ammazzano. Sono passate 14 partite, mica 38. Che tutti tifano Inter è normale, ma la battaglia c'è uguale perché mancano tanti punti, tante partite. Noi dobbiamo continuare sul nostro cammino. Tra domani e mercoledì, per noi è più importante mercoledì perché ci giochiamo il primo posto mentre domani solo una partita. Guardando altri gironi di Champions è molto importante il primo posto"."La Juventus è una squadra che tutti gli anni va a tentare di mettere dentro calciatori che possono fare la differenza rispetto all'anno prima. Tre anni fa, quando ero a Roma, ci hanno preso Pjanic. L'anno scorso avevamo uno dei terzini più forte del campionato, Cancelo, e ce lo hanno preso. Hanno preso Higuain dal Napoli. Sono dettagli importanti per una crescita verticale. Quest'anno hanno preso Cristiano Ronaldo: la mentalità che porta lui dentro lo spogliatoio è incolmabile. Questa è la differenza. Noi abbiamo fatto il nostro percorso. Loro sono dentro un modo professionistico di fare che è giusto e infatti sono avanti. Dobbiamo giocare queste partite con personalità e carattere. Quello che è visto nelle ultime partite è un segnale importante: se facciamo bene quello che sappiamo fare tutti possono soffrire, al di là dell'avversario".