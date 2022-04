Un derby d’Italia importante tra incroci di mercato e classifica. Il campionato riparte con Juventus-Inter, una sfida in cui i bianconeri possono addirittura sorpassare in classifica i nerazzurri – che però hanno una gara in meno –, fatto impensabile solo qualche giornata fa. Per riuscire nell’impresa Massimiliano Allegri si affida a Paulo Dybala (già a segno nel match di andata) alla sua ultima “classica” con la maglia bianconera, proposto da Sisal come marcatore a 3,75. Quota più alta, riporta Agipronews, rispetto al suo connazionale Lautaro Martinez, offerto a 3,25, in rete nella finale di Supercoppa di gennaio vinta dall’Inter, match deciso al 120’ da Alexis Sanchez: un nuovo timbro del cileno si gioca a 4. Sale invece a 6 Juan Cuadrado, storicamente uno dei grandi protagonisti della sfida, autore di una doppietta nell’ultimo precedente allo Stadium dello scorso maggio.