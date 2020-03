Per i betting analyst era favorita una settimana e lo è anche oggi, ma il cambio di rotta in Serie A - con partite a porte chiuse fino al 3 aprile - pesa sensibilmente sulla valutazioni della Juventus in vista del posticipo di domenica sera contro l’Inter. A due giorni da una delle partite più importanti del campionato, la quota dei bianconeri, spiega Agipronews, è stata ritoccata al rialzo - dal 2,00 di venerdì scorso al 2,30 attuale - nonostante la massiccia preferenza degli scommettitori per la squadra di Sarri. Una giocata su due è finita sul segno «1», ma a "preoccupare" i quotisti è il mancato apporto dei 40mila spettatori dello Stadium, un’arma potentissima per partite di questo livello. Viceversa, l’offerta sull’Inter è andata al ribasso, passando dal 3,40 di una settimana fa al 3,25 di oggi (ma con solo il 17% delle preferenze).