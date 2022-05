Insieme, per battere la Juve. Un lungo corteo, che da Ponte Milvio ha raggiunto la curva nord dell’Olimpico. Tifosi interisti e laziali, gemellati da anni, hanno camminato insieme per supportare l’Inter nella finale di Coppa Italia contro la Juventus, in programma alle 21. L’invito rivolto dagli organizzatori della tifoseria ai supporter in trasferta era di indossare maglie nerazzurre, oppure quella celebrativa realizzata apposta per la gara. Questa sera saranno oltre 30 mila i tifosi che sosterranno la squadra di Inzaghi.