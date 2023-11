I precedenti ravvicinati dicono Juventus, ma le quote sorridono all'Inter nella sfida in programma questa domenica allo Stadium. In quel di Torino va in scena quella che alcuni già definiscono “sfida scudetto”, tra la prima e la seconda della classe. Gli uomini di Inzaghi, forti del primato e degli ultimi risultati favorevoli, vedono il successo esterno a 2,20, mentre la vittoria bianconera si gioca a 3,40, con il pari fissato a 3,25. L'Under prevale a 1,70, rispetto a un esito con almeno tre reti a 2,05. Maggiore equilibrio tra Goal, a 1,80, e No Goal a 1,90. Una delle armi in più dell'Inter da inizio stagione è quel Lautaro Martinez a quota 12 centri in campionato fin qui. L'argentino è il principale candidato per una rete nel derby d'Italia, proposta a 2,75 su Goldbet con la doppietta a 10. Dall'altra parte si va verso la coppia Kean-Chiesa: per entrambi una marcatura paga 4 volte la posta.