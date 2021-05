Juventus-Inter 3-2



Marcatori: pt 24' Ronaldo (J), 35' Lukaku rig. (I), 48' Cuadrado (J); st 40' Chiellini aut. (pro I), 43' Cuadrado rig. (J).



Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa (25' st Demiral): Kulusevski (13' st McKennie), Ronaldo (25' st Morata). A disp. Pinsoglio, Buffon, Arthur, Ramsey, Dybala, Bonucci, Bernardeschi, Correia. All. Pirlo.



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (36' st Vecino); Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen (28' st Sensi), Darmian (1' st Perisic); Martinez, Lukaku. A disp. Padelli, Radu, Gagliardini, Ranocchia, Young, D'Ambrosio, Pinamonti. All. Conte.



Arbitro: Calvarese di Teramo.



V.A.R.: Irrati di Pistoia.



Espulsi: st 11' Bentancur (J) per somma di ammonizione, 47' Brozovic (I) per s.d.a



Ammoniti: pt 13' Kulusevski (J), 23' Darmian (I); st 29' Martinez (I), 32' Bastoni (I), 40' Chiellini (J).



Note: al 24' Handanovic para un rigore a Ronaldo.