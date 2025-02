Juventus, Koopmeiners ancora in panchina contro l'Inter? Tutti i dubbi di Thiago Motta

Benedetta abbondanza. Ma anche maledetta, se poi deve generare polemiche. Ecco: alla Juve sono all'ordine del giorno, basta spostare una pedina, cambiare strategia, fissarsi su Tizio e lasciare in un angolo Caio. Apriti cielo e soprattutto fazioni. Negli ultimi giorni, attorno al mondo bianconero, sono piovute diverse domande, tutte sulle possibili scelte di Thiago Motta.In realtà, del mercato scorso. Teunresta al centro dei discorsi della nuova Juventus: il grande investimento, al momento, sembra davvero messo da parte.

E potrebbe essere lo stesso pure contro l'Inter, perché l'olandese di fatto non sembra trovare posto all'interno dell'undici che ha in mente Thiago Motta. Se è vero - com'è vero - che la partita più importante è sempre la prossima,Specialmente in quel punto lì, tra centrocampo e attacco, nei metri cruciali e decisivi. Ha trovato il gol (è il quinto) e subito dopo le lodi dell'allenatore: "Oggi faccio troppa fatica a toglierlo dal campo", ha raccontato Thiago. Con il cuore in mano, con tutto il candore di questo mondo. Lanciando un messaggio inoltre a chi parte adesso dietro nelle gerarchie: per rientrare nei ranghi, serve fare quelle prestazioni lì. In bocca al lupo.

Discorso che poi si può estendere e allargare pure agli altri. Anche a chi, ad esempio, quasi non fa più notizia. Dusan Vlahovic può stare di nuovo fuori e l'idea è che sia in fondo giusto così, mentre fino a poco tempo fa sembrava un'imprecazione ad alta voce.E a proposito di spirito: ha colpito quello di Douglas Luiz, chissà se basterà però per conquistare di nuovo una maglia dall'inizio. Dietro di lui c'è chi scalpita, ed è Khephren Thuram.

E lo stesso Thuram arriva da due panchine di fila, mentre Locatelli le ha giocate tutte.Khepren potrebbe affrontare così Marcus, suo fratello, partita nella partita già vista all'andata. Così come all'andata si era visto tutto il talento di Yildiz, nel mezzo dei pensieri del suo allenatore: Mbangula merita di giocare, Kenan sembra in riserva, Nico arriva da partite sottotono e... E poi c'è Conceicao, a proposito di panchine forti. L'ha decisa, alla fine, in Champions League. Gli varrà un biglietto da protagonista nel Derby d'Italia? Ci spera.

