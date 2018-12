Prende il via questa sera la 15esima giornata di Serie A. Big match all'Allianz Stadium, dove la Juventus ospita l'Inter nel derby d'Italia. LIVE su Calciomercato.com la moviola dell'incontro, diretto da Irrati, con Meli e Passeri come addizionali. Doveri il quarto uomo, Guida Var e Carbone Avar.



JUVENTUS-INTER



64' PROTESTA LA JUVE - Duro scontro tra Borja Valero e Pjanic a centrocampo: Irrati fischia fallo per i bianconeri, che chiedono anche l'ammonizione dello spagnolo.



57' AMMONITO BROZOVIC - Ancora un cartellino giallo, questa volta per Brozovic, sempre per un fallo su Dybala.



56' GIALLO ANCHE PER PERISIC - Dybala sposta il pallone, ma viene colpito dalla scivolata di Perisic: intervento non cattivo, ma ammonizione giusta.



54' AMMONITO BENTANCUR - Intervento di Bentancur su Gagliardini, il centrocampista uruguaiano colpisce prima il pallone e poi l'avversario. Per Irrati è giallo, con Bentancur che, diffidato, salterà la prossima partita.



39' PROTESTE INTER - Questa volta sono i nerazzurri a reclamare con Irrati, per un intervento in gioco pericoloso di Bentancur su Icardi.



16' MATUIDI RISCHIA - Intervento in ritardo di Matuidi su Gagliardini: Irrati fischia fallo, poteva starci anche l'ammonizione per il centrocampista francese.



13' LA JUVE PROTESTA - Timide proteste dei bianconeri, che vorrebbero l'ammonizione di Brozovic per un fallo su Dybala.



6' AMMONITO PJANIC - Primo cartellino giallo della partita, ai danni di Miralem Pjanic, che sgambetta Joao Mario a metà campo.



4' SILENT CHECK - Contrasto nell'area di rigore della Juve tra Chiellini e Icardi, che resta per qualche secondo a terra. Silent check per Irrati, che giustamente non fischia fallo.