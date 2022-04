Juve-Inter è il posticipo di lusso che chiude alle 20.45 la 31esima giornata di Serie A, la 12esima del giorne di ritorno. Calciomercato.com vi racconta LIVE la moviola degli episodi arbitrali più discussi:





JUVENTUS–INTER, ore 20.45

Arbitro: IRRATI

Assistenti: RANGHETTI – VIVENZI

Quarto ufficiale: GHERSINI

Var: MAZZOLENI

Avar: PASSERI



27' - Locatelli ammonito: intervento pericoloso a piede alto su D'Ambrosio.



23' - Lautaro rischia il rosso: interviene in scivolata su Chiellini in maniera pericolosa, Irrati non estrae il secondo giallo.



15' - Primo ammonito del match anche per la Juve: è Rabiot, per un pestone su Barella.



2' - Calcio involontario di Lautaro sul volto di Locatelli: Irrati ammonisce il Toro, che diffidato salterà il Verona.