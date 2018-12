, il derby d'Italia è l'anticipo del venerdì della 15esima giornata di campionato. Una gara importantissima che va da sempre oltre la rivalità storica fra i due club e che, per gli uomini di, rappresenta anche un banco di prova importantissimo per il proseguo del campionato. I bianconeri cercano i 3 punti per chiudere quasi del tutto il discorsorispedendo l'Inter a -14 punti e tenendo a distanza il. I nerazzurri, invece, sono chiamati allo scatto più che per lo scudetto, per la zonacon Milan e Lazio ferme a meno di due gare di distanza in classifica.L’Inter è la squadra contro cui la Juventus ha vinto più partite in Serie A (81): 43 pareggi e 46 successi nerazzurri completano il bilancio. La Juventus ha perso solo una delle 18 partite di Serie A giocate di venerdì (10V, 7N), proprio nell’unica occasione in cui ha affrontato l’Inter in questo giorno della settimana: 2-0 nell’aprile 2010 a San Siro. L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo è già andato in doppia cifra in questa Serie A; nello scorso campionato ha raggiunto quota 10 gol nel corso della 23ª giornata (10 febbraio contro la Real Sociedad). Dalla sua prima sfida alla Juventus (06/01/2013) l’attaccante dell’Inter Mauro Icardi ha segnato otto gol ai bianconeri in Serie A, solo sei squadre hanno fatto meglio nello stesso periodo (Sampdoria 13, Napoli e Fiorentina 11, Inter 9, Roma 9 e Verona 9).Juve (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo.Inter (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, Miranda, Asamoah; Brozovic, Gagliardini; Politano, Joao Mario, Perisic; Icardi