è il duello scudetto della: così dicedopo dodici giornate di campionato, con i nerazzurri primi a quota 31 punti e i bianconeri secondi a 29 punti. La terza, il Milan, è ferma a 23 punti. Dopo la sosta per le nazionali,di questa stagione. Segnatevi data e orario:. Il match non sarà decisivo per le sorti del campionato, ma potrà darci ulteriori indicazioni sul valore delle due squadre. Da una parte, che ha come obiettivo dichierato per questa stagione lo scudetto della seconda stella, dall'altra, che sulla compattezza e la solidità difensiva sembra aver ritrovato antiche certezze, dopo tre stagioni tormentate.ad ogni occasione che l'obiettivo della sua squadra è il quarto posto, e che Inter, Milan e Napoli hanno rose più attrezzate, ma con risultato positivo contro l'Inter non potrebbe più viaggiare a fare spenti. Dall'altra parte,: "Con la Juve l’esame più difficile? Il bello di questo campionato è l’incertezza, siamo pronti ad affrontare anche questa partita con la necessaria calma".Al di là dei pensieri e delle parole dei protagonisti,. Come stanno Juve e Inter rispetto ai principali indicatori statistici che ci aiutano ad analizzare e capire il calcio? Chi sta meglio? Chi è più forte in una categoria piuttosto che in un'altra?