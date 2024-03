Juventus-Inter Primavera 2-2: doppietta di Owusu, Ripani la riprende all'ultimo

Juventus-Inter è Juventus-Inter. Big match, sempre e comunque. Anche in Primavera. Gol e spettacolo nel big match della 25a giornata,con i bianconeri che hanno ripreso l'Inter all'89' minuto grazie a una rete di. La squadra di Montero era passata in vantaggio dopo appena quattro minuti con un gol di, che calcia di mancino dal limite dell'area, tiro deviato e pallone all'angolino. Dopo lo svantaggio l'Inter di Chivu spinge e poco più tardi della mezz'ora trova il pareggio: cross di Kamate e colpo di testa di. A 20 minuti dalla fine l'Inter va avanti ancora con Owusu. Ancora di testa (su angolo di Stankovic). Doppietta per l'attaccante classe 2005 e sorpasso nerazzurro; fino alla rete di Ripani, che con tempi d'inserimento perfetto entra in area e di testa trova il 2-2 definitivo.

Inter-Juventus 2-2



Marcatori: 4' Crapisto (J), 34', 71' Owusu (I), 89' Ripani (J)

Inter (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Stante, Matjaz, Motta; Akinsanmiro, Stankovic (C), Di Maggio; Kamate, Spinacce, Owusu. All.: Chivu.

Juventus (3-4-2-1): Radu; Gil Puche, Bassino, Savio (77' Montero); Pagnucco (C), Ripani, Ngana, Turco; Finocchiaro (dal 56' Scienza), Crapisto (59' Grosso); Pugno (77' Biggi). All.: Montero.

Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco

Ammoniti: 21' Savio (J), 29' Matjaz (I)



- Un punto per uno che sposta poco nella classifica della Juventus: i bianconeri agganciano la Fiorentina all'undicesimo posto (i viola hanno una partita in meno), e sono a -5 dall'ultimo posto utile per i playoff.: i giallorossi sono a -7 dall'Inter, domani giocheranno in casa della Fiorentina e potranno accorciare nuovamente la distanza dal primo posto.