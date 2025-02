Juventus-Inter, tensione tra Lautaro e Thiago Motta: il capitano nerazzurro spintona il tecnico, poi esce infuriato

AFP via Getty Images

Alta tensione nei minuti di recupero di Juventus-Inter tra Lautaro Martinez e Thiago Motta, con i nerazzurri sotto nel punteggio per il gol di Conceicao e, infine, usciti sconfitti dall'Allianz Stadium

LITIGIO CON MOTTTA - Mentre il capitano argentino stava per battere una rimessa laterale nei pressi della panchina del tecnico bianconero, quest'ultimo gli ha detto di arretrare di qualche metro. A quel punto è arrivata la reazione di Lautaro che ha dato uno spintone all'allenatore avversario sotto gli occhi del quarto uomo. Non è arrivato, però, nessun provvedimento disciplinare per l'interista.

- L'argentino a fine gara è poi apparso furente: la rabbia per la sconfitta è esplosa definitivamente, tant'è che il Toro è uscito dal campo furibondo, come evidenziato dalle immagini,