Alvaro Morata è tornato una pedina fondamentale per la Juventus. Mentre i bianconeri scaricano ufficialmente Dybala con un "no" al rinnovo di contratto, la posizione dell’attaccante spagnolo nel club bianconero pare totalmente rilanciata anche grazie all’arrivo di Vlahovic, con cui l’ex Real Madrid si trova alla perfezione. Morata, tornato a Torino nel 2020, è però di proprietà dell’Atletico Madrid: una sua permanenza alla Juventus, per i betting analyst, si gioca a 1,65, mentre la sua partenza verso altri lidi è offerta a 2,10. La sfida contro l’Inter allo Stadium, sarà anche l’occasione per mettere Morata di fronte a Lautaro Martinez. Nonostante il prolungamento di contratto, gli ultimi, difficili mesi hanno fatto circolare voci su una possibile partenza del ’Toro’ a fine stagione. Ipotesi al momento poco probabile per il bookmaker, che quota a 1,10 la permanenza dell’argentino, mentre un suo addio nella prossima sessione di mercato paga 6 volte la posta.