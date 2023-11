Juventus-Inter prenderà il via questa sera all'Allianz Stadium di Torino con fischio d'inizio a partire dalle 20.45. C'è una curiosità statistica che premia i bianconeri di Allegri.



La Juventus ha vinto ben quattro delle ultime sei sfide contro la capolista a inizio giornata di Serie A (2P), ciascuno di questi successi è arrivato contro un’avversaria milanese: solo in uno di questi casi la vittoria ha permesso ai bianconeri il sorpasso e primo posto in classifica, il 6 ottobre 2019 proprio contro l’Inter, con Maurizio Sarri in panchina.