La Juventus ha reso noto le condizioni di Nicolò Fagioli, sottoposto a intervento chirurgico dopo la frattura della clavicola rimediata nella semifinale di Europa League contro il Siviglia: "Questa mattina Nicolò Fagioli è stato operato di osteosintesi della frattura della clavicola destra - si legge in una nota ufficiale del club bianconero -. L’intervento è stato eseguito dal prof. Roberto Rossi, alla presenza del medico sociale dott. Marco Freschi, presso la clinica Sedes Sapientiae; i tempi di recupero sono di circa 2 mesi".



Stagione finita per lui, che dovrebbe tornare a disposizione verso fine luglio e potrebbe anche aggregarsi alla squadra per la tournée estiva in programma negli Stati Uniti tra il 21 luglio e il 3 agosto.