Juventus, Iuliano attacca Rabiot: "Aspettato per 4 anni prima che azzeccasse una stagione, lo trattavano come Zidane"

, ospite a TvPlay,un altro ex giocatore appartenente alla Vecchia Signora, ovvero. Il centrocampista francese, nel corso della scorsa estate, si è liberato a parametro zero dai bianconeri, non accettando una proposta di contratto da 7 milioni di euro, per accasarsi in Ligue 1 al Marsiglia, dove è allenato da Roberto De Zerbi.Una storia d’amore terminata così, dopo cinque anni vissuti da protagonista con la maglia del club piemontese. Un percorso sul quale, come dicevamo,ha avuto di modo di muovere una critica diretta verso il centrocampista transalpino: “Adesso il giocatore viene prima della squadra. Ti faccio un esempio di una cosa che mi fa impazzire. Ho sentito Rabiot parlare… Lo abbiamo aspettato per 4 anni. Adesso io non sono uno che muove critiche, però,”.

E ancora, Iuliano ha aggiunto “La Juventus ha creduto in te, ti ha proposto lo stesso contratto da 7 milioni e tu gli dici di no a prescindere.”.