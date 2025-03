Juventus, John Elkann può sorridere: quasi 17 milioni di incassi dalle sue aziende nel 2024, +34% sul 2023

Nella serata di ieri ha fatto discutere la sua lettera agli azionisti diin cui, per la prima volta dal 2021, non era citata laproprietario del club bianconero tramite la holding della famiglia Agnelli, può comunque sorridere per come è andato il 2024 della sua azienda. Come riportato da Calcio&Finanza, infatti, sono state rese pubbliche le cifre incassate dall'erede dell'Avvocato per l'anno 2024.Oltre alla ormai celebre lettera del suo azionista, infatti, Exor ha svelato i conti della società al 31 dicembre 2024 in cui è emerso non solo un NAV (valore netto all'attivo) in crescita a 38 miliardi di euro (+9%) e un utile di 14 miliardi. E con il report economico sono stati anche svelati gli stipendi e i compensi dei propri top manger fra cui anche quello dello stesso John Elkann che di Exor è principale azionista grazie alle quote contenute nelle due società "madre" la Giovanni agnelli Bv e l'altrettanto celebre Dicembre.

500mila euro come salario base;

2.880 euro come fringe benefits;

500mila euro come bonus sul singolo esercizio;

10,3 milioni come bonus su diversi esercizi;

Oltre a questi 11,3 milioni di euro, Elkann ha inoltre incassato anche i compensi delle aziende direttamente collegate da Exor come Ferrari e Stellantis e di cui John Elkann è presidente. Dall'azienda del Cavallino rampante sono stati incassati 2,6 milioni, mentre dal brand automobilistico ha ricevuto 2,8 milioni per un totale di 16,7 milioni di euro.