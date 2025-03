Juventus, Jugovic vota Conte o Gasperini: "Tutti sanno perché non gioca Vlahovic"

Getty Images

L'ex centrocampista bianconero ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:in trasferta, a Marcello Lippi bastava un pari per sentirsi sotto pressione.Da lontano non è facile capire quale sia esattamente il problema, ma senz'altro se subisci così tanto significa che

"Thiago Motta? Per una squadra come la Juventus penso sia difficile perdere due partite consecutive contro Atalanta e Fiorentina in quel modo.in questi momenti. I risultati nella Juventus sono l'aspetto che pesa e conta maggiormente., che in questo momento sembra un po' mancare a giudicare dai risultati deludenti, allora devi cercare un allenatore che la conosca veramente".

Da giocatore è stato un vincente nella nostra Juventus e da allenatore ha alzato trofei ovunque, non a caso anche alla guida del Napoli sta lottando per il campionato. Conte conosce Torino e l'ambiente bianconero, dove è stato protagonista tanto in campo quanto in panchina".All'Atalanta ha costruito qualcosa di straordinario dimostrando di essere un allenatore top. Gasp è cresciuto nella Juventus e ha allenato le giovanili bianconere, di sicuro, no? Rivoluzione grande e… grande delusione. Il quarto posto è fondamentale perché un club come la Juventus deve stare in Champions, però la storia è chiara: a Torino si gioca per vincere e alzare trofei, non per i piazzamenti. Almeno questo è quello che mi hanno sempre insegnato quando vestivo la maglia bianconera".La Juventus in passato ha monetizzato al meglio Vieri e anche un fuoriclasse come Zidane".