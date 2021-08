59' Prima occasione del secondo tempo per la Juve: su cross di McKennie, Ranocchia colpisce la traversa di testa da due passi.



46' INIZIA IL SECONDO TEMPO



45' FINISCE IL PRIMO TEMPO: 3-0 JUVE, GOL DI DYBALA, MORATA E RAMSEY



33' 3-0 JUVE: Bel gol di Ramsey che da due passi segna con un morbido tocco sotto a superare il portiere.

30' Prima occasione per l'under 23: gran destro a giro del giovanissimo Miretti che si stampa sulla traversa.

26' 2-0 JUVE: Segna Morata a porta vuota

11' Palo di Chiesa! L'esterno ex Fiorentina scambia con Dybala e scavalca Israel con un tocco sotto, che però si stampa sul palo esterno.

6' 1-0 JUVE: Bella palla di Morata per Dybala che controlla da solo al centro dell'area, prende la mira e batte Israel con un sinistro imparabile, a incrociare, a mezza altezza.



1' FISCHIO D'INIZIO

Ultima amichevole prima dell'esordio in campionato contro l'Udinese per ladi Massimilianoche oggiaffronteràallenata da Lambertoallo Juventus Training Center davanti ad alcuni tifosi invitati sulle tribune. Classico impegno "in famiglia" prima di scendere in campo nelle partite che valgono tre punti, contro i friulani domenica 22 agosto alle ore 18:30: l'Under 21 milita nel girone A di Serie C. Tra le fila degli uomini di Allegri, in campo per la prima volta con la nuova terza maglia, non ci sono i nuovi acquisti Manuel, arrivato ieri dal Sassuolo, e: Szczesny (dal 46' Pinsoglio); Danilo (dal 46' De Sciglio), Bonucci (dal 46' Rugani), de Ligt (dal 46' Chiellini); Chiesa (dal 46' Soule), Bentancur (dal 46' Fagioli), Ramsey, Alex Sandro; Kulusevski, Dybala; Morata.​: Israel; Barbieri, De Winter, Poli, Anzolin; Sersanti, Leone, Miretti; Sekulov, Cudrig, Compagnon. ​