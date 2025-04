Juventus, Kalulu accusa: "Il goal? Parte tutto dal cross che non impediamo. E sotto porta serve più cattiveria"

Gianluca Minchiotti

11 minuti fa



Pierre Kalulu, difensore della Juventus, intervistato da Dazn dopo la sconfitta dei bianconeri in casa del Parma, analizza così la partita e la prestazione: "Sono sicuro avremmo dovuto mettere più cattiveria negli ultimi 15 metri. La posizione di Bonny? Non penso che sia lui ad aver fatto la differenza, anche se ha fatto una buona gara. Potevamo sicuramente comunicare meglio tra di noi".



Il francese, in prestito con diritto di riscatto dal Milan alla Juventus, prosegue, con una disanima sui goal presi dalla Vecchia Signora: "Dieci goal subiti di testa? È sempre un problema prendere goal, per me quando prendiamo questi goal tutto parte anche dal cross che non impediamo, poi dentro l’area con uno come Pellegrino non è semplice. Se hanno inciso le vittorie di Bologna e Atalanta? No, incide poco sul nostro atteggiamento. Oggi abbiamo perso una possibilità di stare più in alto, ma è ancora tutto aperto. Ogni partita fino alla fine sarà importante".