Juventus, Kalulu: "Con l'Atalanta abbiamo preso una bella sveglia. Ora testa alta e rialzarsi subito"

Il difensore della Juventus, Pierre Kalulu, ha presentato a Sky Sport la fondamentale sfida che attende i bianconeri in trasferta a Firenze contro la Fiorentina"Siamo preparati per questo perché siamo professionisti, sappiamo che il calcio è così, può succedere, l'importante è rialzarsi e affrontare la prossima sfida. Abbiamo lavorato bene questa settimana, siamo pronti per giocare bene e vincere"."Sì, certo, da tute le partite devi imparare, devi imparare di più quando perdi, perchè rimetti un po' di unità, fa bene avere preso una bella sveglia. La cosa importante è avere la testa alta, rifarsi subito e oggi è una buona opportunità e andiamo ad affrontarla"

"No, noi abbiamo giocato tutto l'anno così, ogni tre giorni e devo dire che giocare più partite ti fa bene, perchè ti alleni molto meno e fai solo recupero dopo le partite. Dal punto di vista fisico cambia niente, solo l'atteggiamento sul campo".