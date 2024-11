Getty Images

Juventus, Kalulu: "David? Deve fare gol, stiamo attenti a tutti"

36 minuti fa



Nel prepartita di Lille-Juventus, match valido per la quarta giornata della fase campionato di Champions League, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il difensore bianconero Pierre Kalulu: "Sarà una bella partita di Champions. Sarà tosta, difficile, ma l'abbiamo preparata bene".



PUBBLICO - "Qui in Francia c'è un ambiente caldo, ma siamo pronti. Per noi giocatori è sempre bello giocare in uno stadio con questa atmosfera".



DAVID - "Loro sono una squadra molto completa e pericolosa, che può arrivare da tutte le parti. Lui è il centravanti che deve fare gol, ma dobbiamo stare attenti a tutti".