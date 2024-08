Juventus, Kalulu: "Motta fondamentale per la mia scelta"

, nuovo difensore dellaproveniente dal Milan, dopo aver debuttato contro l'Hellas Verona si presenta in conferenza stampa."Le prime sensazioni sono molto buone, un gruppo molto accogliente, mi hanno accolto bene, abbiamo anche vinto ed è sempre meglio per iniziare, mi sento bene"."Darò il mio massimo, porto le mie caratteristiche, in difesa con energia e velocità, darò tutto quello che posso"."Ho visto il mister come ha fatto con le sue squadre precedenti, che giocavano bene, la sua importanza è stata fondamentale. Al telefono ho sentito qualcuno che aveva la volontà di avermi. Da dentro vedo una squadra che sta insieme, che gioca insieme e che vuole essere aggressiva".

"Abbiamo iniziato bene, è una squadra che vuole vincere ogni partita, siamo all'inizio e proviamo a fare il meglio possibile"."Credo molto in Dio, se arriva un'opportunità arriva sempre al momento giusto. Quando arriva la Juve è sempre un'opportunità per fare bene, tutti la guardano e per me è una grande opportunità da vivere"."Non sai mai cosa può succedere, la Juve era una buona opportunità da cogliere"."Ho trovato giocatori che vivono bene, un ambiente positivo, una squadra che sa per cosa ha lavorato prima. Non erano sorpresi di cosa è successo ma frutto del lavoro delle settimane prima. Non euforia, ma l'atteggiamento giusto".

"Una squadra che vuole avere giocatori forti per essere competitiva, ci saranno tante competizioni. Ho vinto poco tempo fa è vero, ma è il passato e non ti devi guardare indietro ma solo avanti"."Ho avuto un po' di problemi, può succedere dentro una carriera, oggi mi sento bene e in forma. Per la Roma la scelta è dell'allenatore"."Le prime volte sono sempre molto emozionanti, eccitanti, vedere lo stadio pieno, i tifosi, avere una sensazione che noi giocatori viviamo. Aspetto questo con eccitazione e non vedo l'ora che arrivi".